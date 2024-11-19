بحوزته مادتي الحشيشة وأمفيتامين.. الإعدام لتاجر مخدرات في البصرة

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "المدان ضبط بحوزته مادتي الحشيشة والمثيل أمفيتامين المخدرتين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".