السجن 15 سنة لتاجر مخدرات في كربلاء

وذكر المركز الاعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كمية من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 27/ اولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 2 من قانون العقوبات".