التربية تمدد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الثانوية العامة

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت عليها نيوز، انه "حصلت موافقة وزير التربية على تمديد فترة تسجيل في المدارس العامة للعام الدراسي (2024-2025) ولمدة اسبوعين".الوثيقة ادناه: