حريق يلتهم محلاً وسط كربلاء (فيديو)

اندلع حريق، مساء اليوم الثلاثاء، داخل محل تجاري وسط .

وقال مراسل في المحافظة، إن حريقا اندلع داخل محل تجاري في الإسكان يسفر عن خسائر مادية فقط.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.