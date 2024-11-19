السوداني يتصل بالمنتخب الوطني ويؤكد دعم الحكومة له

وحقق المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، فوزاً مهماً على نظيره العماني في مسقط بهدف واحد دون رد ضمن تصفيات مونديال 2026.

وقال مكتب في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع بعثة منتخبنا الوطني المتواجدة في العاصمة العُمانية مسقط، وذلك عقب الفوز الذي حققه منتخبنا الوطني على نظيره العماني، في المباراة التي جرت اليوم ضمن تصفيات المؤهلة إلى 2026".وقدم "التهنئة للاعبي المنتخب والكادر التدريبي ووجه بتكريمهم"، كما "ثمن جهود الاتحاد لكرة القدم، وحث اللاعبين على بذل كل الجهود من أجل الفوز في المباريات المقبلة والحاسمة من التصفيات، وتحقيق تطلعات الجماهير الرياضية في التأهل للمونديال القادم".وأكد "دعم الحكومة للمنتخب في استحقاقاته القادمة لاسيما بطولة خليجي 26 الشهر المقبل في الكويت، وإسناد مهمته الوطنية في رحلة التأهل لنهائيات كأس العالم".