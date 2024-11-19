الحيدري يكشف "أمراً مثيراً" يخص حقل شرقي بغداد: خارج عن السيطرة

كشف النائب الحيدري، الثلاثاء، عن "أمر مثير" يخص حقل شرقي بغداد، مؤكداً أنه خارج عن سيطرة شركة .

وقال في بيان، "من خلال المعلومات المتوفرة لدينا عن حقل شرقي نجد أنه خارج عن سيطرة شركة بل وخارج سيطرة مديرها ايضا". وأضاف ان الحقل "يدار من قبل المدعو المترجم ع.ج والمدعو صيني الجنسية ومدير قسم الموارد البشرية في حقل شرقي المتحكمين بالمناقصات والايفادات والعقود". أدناه نص بيان النائب..