انطلاق عملية التعداد السكاني في عموم العراق

نيوز-محلي

انطلقت صباح اليوم الاربعاء، عملية التعداد العام للسكان في عموم .

وباشرت فرق التعداد السكاني بالانتشار في عموم مناطق لاجراء اول تعداد سكاني منذ عام 1997.

وانطلقت هذه مع فرض حظر للتجوال في عموم بدأ منذ الساعة 12 في ليلة امس ويستمر حتى المقبلة.