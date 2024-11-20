بغداد "هادئة" لأول مرة منذ كورونا.. شاهد شوارع العاصمة الان (فيديو)

ولا تشهد هذا الهدوء والشوارع الخالية حتى في أيام العطل الرسمية، حيث لم تشهد حظرا للتجوال منذ أيام جائحة .وانتشرت السيطرات والمفارز في الشوارع الرئيسية فضلا عن اغلاق المخارج الرئيسية للمناطق لمنع المواطنين من الانتقال بين منطقة وأخرى لحين الانتهاء من التعداد السكاني الذي يستمر ليومين، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالاعلاميين وبعض الكوادر الأخرى.