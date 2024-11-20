الديوانية "شبه ملتزمة بالحظر".. اكثر من 5 الاف عداد ومشرف على 16 قضاء وناحية (فيديو)

ورصدت عدسة السومرية، الشوارع الرئيسية وتحديدا المواكب والسوق الرئيسي وسوق هرج القديم وسوق التجار وسوق الخضار، حيث كانت شبه خالية وفي وقت متأخر من صباح اليوم.ورغم الالتزام بالحظر في الديوانية، الا ان الالتزام بالتعداد لا يشبه هذا الامر بشكل كبير، بحسبما يؤكد مدير فرق التعداد في محمد الزيادي.ويقول الزيادي للسومرية نيوز، ان اكثر من 4 الاف واكثر من 850 مدير محلات وقرى ومعاونين باشروا باعمالهم منذ صباح اليوم في 16 وحدة إدارية، متمثلة بـ13 قضاء و3 نواحي، الى ان "عملية التعداد تشمل جميع المناطق الريفية والحضرية والبعيدة في المحافظة".وبين أن "اكثر مشكلة تواجهنا في الديوانية هو عدم استجابة المواطنين، حيث يبقى العداد لمدة ساعة كاملة في باب المنزل دون ان يخرج احد او يخرجون ولا يدلون بمعلوماتهم"، الى ان "الناس تعتقد ان هناك علاقة بين بيانات التعداد ورواتب الحماية الاجتماعية لكن نؤكد انه لا توجد علاقة بينهم ابدا".