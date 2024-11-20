فرق التعداد تستعد لبدء عملها في جانب الكرخ من بغداد (صور)

نيوز - محليات





افادت شبكة مراسلي نيوز، اليوم الاربعاء، بأن فرق التعداد السكاني للانطلاق في جانب من وتحديداً في منطقة .

واشار المراسلون الى ان الكوادر اجتمعت حاليا في العامة من أجل توجيههم إلى المناطق الأزقة.



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