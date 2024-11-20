حركة خفيفة في مدينة الصدر.. التعداد انطلق في المنطقة الأعلى سكانًا ببغداد (فيديو)

ورصدت عدسة السومرية، وجود عدد من المارة وكذلك العجلات في شوارع الصدر وتقاطع الكيارة، فيما رافقت فرق التعداد السكاني التي انطلقت هناك.وقال احد المشرفين المسؤولين على بعض محلات الصدر، سيف الدين، ان "الفرق باشرت منذ الساعة التاسعة صباحا بعملية التعداد حيث تعد هذه هي المرحلة الثانية والمتعلقة باكمال سجل الاسرة.وأوضح سيف الدين، للسومرية، ان المرحلة الأولى انتهت خلال الأيام السابقة وكانت تتعلق بتدوين المعلومات، اما المرحلة الثانية والحالية والتي تستمر لمدة يومين هي مرحلة اكمال سجل الاسرة والمتعلقة بالاسماء والمواليد وترتيب الفرد الهيكلي في الاسرة.اما المرحلة الثالثة التي ستنطلق بعد انتهاء يوم الحظر في 22 تشرين الثاني، فتتعلق بتفاصيل الاسرة مثل الصعوبات والعمل والبطالة ونوع السكن.وأكد ان اعمال فرق التعداد ستكون مفتوحة وليست محددة طوال الـ48 ساعة القادمة ولحين الانتهاء من سجل الاسرة بالكامل.وتعد الصدر المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان حيث يعتقد انها تضم اكثر من 3 ملايين شخص، أي تضم لوحدها ثلث سكان البالغ 9 ملايين.