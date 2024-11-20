تحذير للكبار والأطفال.. الزائر القطبي قادم والحرارة ستكون "صفرية" ببعض المناطق

وبحسب خرائط الطقس، تظهر أجواء البلاد سحبا عالية ومتوسطة الارتفاع مع فرص لتساقط زخات مطر متفرقة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة، فيما تكون بين 20 و26 مئوية لغاية يوم الاحد المقبل.وابتداء من مساء الاثنين المقبل، تتاثر منطقة شرق المتوسط وتركيا والعراق بنزول منخفض جوي (قطبي) ترافقه كتلة هوائية شديدة البرودة وعلى اثر ذلك تنخفض درجات بشكل كبير ومن المتوقع ان نشهد اجواء شتوية باردة حقيقية، مع فرص هطول امطار واردة جدا خاصة بمناطق والجنوب وشرق البلاد مع بؤر للغزارة احيانا .وستكون هذه الموجة القطبية كأول قطبي هذا الموسم، وتأخذ مسارها التدريجي شرقاً حتى تغطي أجواء البلاد بانخفاض يتراوح ما بين 5 إلى 7 درجات عما تسجلها البلاد الآن، وأجواء شتوية متوقعة خصوصاً في المساء وساعات الصباح الأولى ستشدد الحاجة لملابس ثقيلة.وتتركز الموجة في شمال البلاد وغرب الأنبار وقد تصل إلى الصفر المئوي أو أقل في تلك المناطق خلال ذروة تأثير موجة البرد، وتتزامن موجة البرد مع تقدم رطوبة مدارية من تتشكل على أثرها حالة ممطرة تتأثر بها بعض المناطق.