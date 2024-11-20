التعداد السكاني.. عدسة السومرية توثق خلو الطرقات في اربيل (شاهد)

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يعتبر التعداد السكاني الذي أنطلق صباح اليوم في عموم العراق، نقطة مهمة أساسية للحفاظ على القومي لما سيتضمن من قاعدة بيانات كبيرة عن المواطنين.وشهد آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة في عهد النظام السابق.