ملاحظتان قد "تنسفان" الادعاء.. ما قصة اكتشاف التعداد عوائل من 96 فردًا؟

واظهرت صورة متداولة في التواصل الاجتماعي والمأخوذة من الجهاز اللوحي بحوزة العداد وجود 97 شخصا يسكنون في منزل واحد قالوا انه في محافظة كركوك، بالرغم من عدم وجود ما يدل على موقع التي تم اخذ الصورة منها.فضلا عن ذلك تم تداول صورة قالوا انها لمنزل في بمساحة 120 مترا، ويضم 94 فردا.لكن بالنظر الى توزيع الجنس لهذا العدد، يثبت ان الأرقام المتداولة غير دقيقة واما انها جاءت بفعل خطأ الادخال من قبل العداد او انها محاولة لصناعة "دعابة" من نوع ما من قبل العدادين.فالمنزل الذي يضم 97 شخصا ويقال انه في توزع بواقع 3 اناث فقط، و94 ذكرا، وهو امر غير ممكن ففي يقسم متوسط التوزيع الجنسي بواقع 55% ذكور و45% اناث غالبًا.وبنفس الطريقة، فان المنزل الذي قيل انه في ويضم 94 فردا، توزع بواقع 6 ذكور، و88 انثى، وهو امر غير ممكن لذات السبب المذكور أعلاه.كما ان الامر غير ممكن واقعيا، فمنزل بمساحة 120 مترا حتى لو كان 3 طوابق، يصفى منه قرابة 110 امتار على الأقل من البناء، سيكون لكل فرد حوالي 3 امتار فقط يعيش فيها.