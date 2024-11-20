97‎%‎ من سكان اربيل سجلوا بياناتهم لدى فرق التعداد.. ماذا عن المشاكل الفنية؟

وقال خوشناو خلال مؤتمرٍ صحفي حضره مراسل السومرية: "عدم ظهور أية مشاكل فنية في أربيل"، لافتاً إلى أن "العملية تسير بشكلٍ جيد".وأعرب خوشناو عن "خالص شكره وتقديره لمديرية إحصاء على وإعداد فرق العدادين والذي كان سبباً بسير عملية التعداد بشكلٍ جيد"، موجها "الشكر لمواطني على التزامهم بتعليمات الحظر والبقاء في المنازل والتعاون مع العدادين".كما أعرب المحافظ عن شكره لساكني الذين عادوا إلى مسقط رأسهم لتسجيل بياناتهم في مناطقهم الأصلية.