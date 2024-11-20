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السومرية تكشف نسب إنجاز فرق التعداد السكاني في 3 محافظات
محليات
2024-11-20 | 06:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,727 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
كشف مدير إحصاء محافظة
البصرة
شهدي عبد الأمير، اليوم الأربعاء، عن نسب انجاز فرق التعداد السكاني في المحافظة، فيما بين ان حصة كل باحث من 100 الى 150 اسرة.
وقال عبد الأمير في حديث خاص للسومرية نيوز، إن "نسب انجاز عمل فرق التعداد السكاني تتخطى الـ35% حتى ظهر اليوم في محافظة البصرة"، لافتا الى ان "العملية تمت بمشاركة 6500 باحث، حيث حصة كل باحث من 100 الى 150 اسرة".
ومن جانبه، يقول النائب الاداري لمحافظ
البصرة
ماهر العامري في حديث للسومرية إن "محافظة
البصرة
يتم تعامل مع استحقاقاتها وفق مليونين وسبعمائة ألف نسمة طيلة السنوات الماضية"، فيما توقع خلال التعداد السكاني الحالي ارتفاعها الى أكثر من هذا بشكل كبير".
وقال مراسل
السومرية
في محافظة نينوى، إن "40% من سكان
المحافظة
سجلوا بياناتهم لدى فرق التعداد السكاني".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف محافظ
أربيل
أوميد خوشناو، إن نحو 97 بالمائة من سكان
أربيل
سجلوا بياناتهم لدى فرق العدادين.
وقال خوشناو خلال مؤتمرٍ صحفي حضره مراسل السومرية: "عدم ظهور أية مشاكل فنية في أربيل"، لافتاً إلى أن "العملية تسير بشكلٍ جيد".
وأعرب خوشناو عن "خالص شكره وتقديره لمديرية إحصاء
أربيل
على تدريب وإعداد فرق العدادين والذي كان سبباً بسير عملية التعداد بشكلٍ جيد"، موجها "الشكر لمواطني
أربيل
على التزامهم بتعليمات الحظر والبقاء في المنازل والتعاون مع العدادين".
كما أعرب المحافظ عن شكره لساكني
أربيل
الذين عادوا إلى مسقط رأسهم لتسجيل بياناتهم في مناطقهم الأصلية.
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السومرية تكشف نسب إنجاز فرق التعداد
التعداد السكاني في 3 محافظات
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