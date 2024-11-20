شاهد الأجواء في قلعة أربيل وأسواقها خلال حظر تجوال التعداد السكاني (صور)

المشاهد ادناه:ويشهد العراق حالة استنفار كبرى في جميع المحافظات وإقليم كردستان لأجراء اول تعداد للوسط والجنوب منذ 27 عاما، وأول تعداد شامل مع كردستان منذ 37 عاما.