بالصور.. لأول مرة منذ كورونا مرقد الامام الحسين (ع) خالً من الزوار

ويشهد تطبيق لحظر التجوال بسبب انطلاق عملية التعداد السكاني خلال يومي 20 و21 من الشهر الجاري.وانطلقت صباح اليوم عملية التعداد العام للسكان في عموم العراق، وباشرت فرق التعداد السكاني بالانتشار في عموم مناطق لأجراء اول تعداد سكاني منذ عام 1997.ادناه الصور: