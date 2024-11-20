شاهد.. منزل سكني يتحول الى سواد في الموصل

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في احد المنازل بمدينة .

وقال لـ نيوز، ان "حريقا اندلع داخل احد المنازل السكنية في ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث".