ما هي نسبة انجاز التعداد السكاني في العراق حتى الان؟

نيوز – محلي

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن نسبة انجاز التعداد السكاني في حتى .

وقال المتحدث باسم الوزارة الهنداوي لـ نيوز، ان "نسبة انجاز التعداد السكاني في حتى وصلت إلى أكثر من 60 بالمئة". وأضاف ان "عملية التعداد مستمرة اليوم وغداً حتى إنجازها بالكامل".

