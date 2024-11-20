عوائل عدد افرادها تخطى الثلاثين والأربعين فرداً.. احصائيات غريبة من تعداد البصرة

وبحسب بيانات الباحثين التي حصلت عليها نيوز، أن "عائلة بصرية في منطقة الجزائر بلغ عدد افرادها 46 شخصاً" مبينة ان "العائلة تعيش بمنزل واحد".وأشارت الاحصائيات الى ان "عائلة أخرى في منطقة الطويسة حي وصل عدد افرادها الى 32 شخصاً، وايضاً تعيش بمنزل واحد".