في البصرة.. كلاب تهاجم موظفي التعداد (فيديو)

شهدت محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، تعرض موظفي التعداد السكاني لهجوم من كلاب ضالة.

وتداول ناشطون التواصل الاجتماعي مقطع قالوا إنه لموظفي تعداد في ناحية خور .

وانطلقت صباح اليوم الاربعاء، عملية التعداد العام للسكان في عموم العراق، إذ باشرت فرق التعداد السكاني بالانتشار في عموم المناطق لاجراء اول تعداد منذ عام 1997.