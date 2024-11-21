فارق بأكثر من مليوني نسمة: التقديرات العراقية ام العالمية؟.. من سيثبت صحته عن عدد العراقيين؟

وطوال السنوات الماضية كانت المتعاقبة ووزارة التخطيط تعتمد على التقديرات، وكانت تشير تقديراتها انه حتى العام الماضي 2023 بلغ عدد سكان 43 مليون نسمة، ومن المتوقع ان يكون العدد مع نهاية العام الحالي اكثر من 44 مليون نسمة.لكن هذه التقديرات تخالف حسابات التقديرات العالمية والمنصات المختصة لعدد سكان العراق، والتي تقدر عدد سكان في العام الماضي بـ45 مليون نسمة، وان تبلغ 46 مليون نسمة خلال العام الحالي، ما يعني ان التقديرات العالمية اكبر من تقديرات بمليوني نسمة إضافية.وتطرح تساؤلات عن النتيجة التي ستظهر للتعداد وما اذا ستوافق تقديرات السلطات العراقية بالفعل ام التقديرات العالمية.وعمومًا تقدر المنصات العالمية ان عدد سكان في الوقت الحالي يبلغ 46 مليونا و418 الفا، ما يعني ان عدد سكان مع نهاية العام ستصل الى اكثر من 46.5 مليون نسمة او اكثر.وعمومًا فإن نسبة النمو السكاني في في انخفاض مستمر مع انخفاض نسبة الخصوبة وعدد الولادات، وبدأ الانخفاض منذ 2013 عندما كان يبلغ اكثر من 4%، في حين يبلغ خلال العام الحالي 2.15% انخفاضا من 2.28% في العام الماضي.