طلبة في نينوى يستغلون عطلة التعداد السكاني ويقومون بتنظيف صفهم (شاهد)

نيوز – محليات



ضجت التواصل الاجتماعي في العراق، خلال الساعات الماضية، بمقطع مصور لمجموعة من طلبة محافظة يستغلون التعداد السكاني ويقومون بتنظيف صفهم.





الفيديو ادناه: وبحسب المقطع المصور فأن "مجموعة طلبة من محافظة ناحية زمار قرية كرفر يستغلون التعداد السكاني لهذا اليوم ويقومون بتنظيف صفهم وصبغه في ثانوية عزو لإظهاره بأجمل إطلالة".الفيديو ادناه: