السوداني يجري جولة في بغداد.. هذه توجيهاته بشأن المشاريع الخدمية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان في بيان ورد لـ نيوز، إن الأخير "اجرى اليوم جولة في مناطق مختلفة من بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة، تابع فيها تنفيذ حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد العام للسكّان والمساكن في العراق، كما تابع سير التنفيذ في عدد من المشاريع الخدمية".وأشار الى أن "رئيس الوزراء تجوّل في أحياء وشوارع مختلفة من وعدد من أسواقها ومحالها التجارية، والتقى بعدد من المواطنين، واستمع منهم إلى أبرز احتياجاتهم ومتطلباتهم في الجوانب الخدمية والمعاشية"، مشيراً إلى أن "السوداني زار عدداً من المشاريع الخدمية، ومشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها في مناطق عدّة من العاصمة".وجدد السوداني "توجيهاته بوجوب الإنجاز ضمن الجداول الزمنية المعدّة مسبقاً لإتمام المشاريع، والالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية ومتطلبات التنفيذ، من أجل تقديم منجز مستدام للعاصمة وسكّانها، وفق التطوير المخطط له"، بحسب البيان.