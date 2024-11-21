صلاح الدين.. انجاز 98% من التعداد السكاني وتنويه بشأن حظر التجوال

وقال عكاب في مقطع مصور حصلت عليه نيوز، إن "نسبة المشاركة في التعداد السكاني بلغت 98% حيث أبدى الأهالي تعاوناً كبيراً من العدادين، وكذلك قدمت تسهيلات لتنقلاتهم".وأضاف ان محافظة الدين تعتبر من المحافظات المتقدمة بالتعداد السكاني وهذا انجاز كبير وعملية التعداد مستمرة"، الى ان "حظر التجوال سينتهي عند الساعة 12 ليلاً من اليوم الخميس، كما لا توجد مشكلة بشراء المواد الغذائية والصيدليات وكذلك الوقود".