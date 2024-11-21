كتلة هوائية قطبية وامطار وثلوج.. طقس العراق الاسبوع المقبل

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "يشير التقرير الى وصول كتلة هوائية من اصل قطبي تندفع نحو اجواء البلاد بداية الاسبوع المقبل والتوقعات تشير الى ان تأثيرها سيشمل كافة المدن مابين هطول زخات امطار متفاوتة الشدة وتقلبات بالرياح السطحية وانخفاض ملموس بدرجات والثلوج شمال البلاد والغبار في بعض الأماكن".التقرير ادناه: