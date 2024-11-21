مصرع ثلاثة شباب بحادث سير غربي الديوانية

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بمصرع ثلاثة شباب بحادث سير محافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير أودى بحياة ثلاثة شباب من منطقة سيد محافظة الديوانية".

وأضاف أن "الشباب كانوا جالسين بأحد المواكب الحسينية بالقرب من الطريق العام اصطدمت بهم سيارة بسرعة عالية ما أدى إلى وفاتهم وإصابة شخصين بحالة خطرة".