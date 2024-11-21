توجيه حكومي جديد يخص التعداد السكاني

وجه محمد شياع السوداني، الخميس، فرق التعداد السكاني في عموم باستكمال عملية التعداد يوم غد .





وحث السوداني المواطنين كافة على "إبداء التام مع الفرق الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة من أجل إنجاح هذه التجربة التنموية المهمة، التي تعتمد عليها جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية وجهود التطوير". وقال السوداني في بيان، "وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فرق التعداد العاملة على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم العراق، باستكمال عملية التعداد يوم غد الجمعة".وحث السوداني المواطنين كافة على "إبداء التام مع الفرق الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة من أجل إنجاح هذه التجربة التنموية المهمة، التي تعتمد عليها جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية وجهود التطوير".

وكان شهد يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان العراق، وقامت الحكومة العراقية بفرض حظر شامل للتجوال خلال هذين اليومين.