كربلاء تصدر توجيها يخص التعداد السكاني

اصدر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الخميس، توجيها يخص التعداد السكاني في .

وقال الخطابي في حديث لـ نيوز، "على جميع الوحدات الادارية بمزيد الجهد في الساعات الأخيرة"، الى أن "تعاون اهالي كربلاء مع موظفي التعداد السكاني والقوات الأمنية بتطبيق الحظر ودور المختارين ساهم في انجاز اغلب مناطق خاصة في المناطق القرى والارياف والمناطق الصحراوية".

وأضاف الخطابي "ما بقى الا ساعات قليلة سوف تنجز المهمة بنجاح وبنسبه كبيرة جداً".

وشهد يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان العراق، وقامت الحكومة العراقية بفرض حظر شامل للتجوال خلال هذين اليومين.