خلال التعداد.. تسجيل معمرتين في كربلاء والنجف

وقال محافظ كربلاء جاسم الخطابي في بيان، "نشيد بجهود قائممقام قضاء الجدول الغرابي لما قدمه من جهود خلال التعداد السكاني كون أول عملية تعداد سجلت في عبر تسجيل المعمرة من مواليد 1900 في قضاء الجدول الغربي".

الى ذلك، أفاد مصدر محلي، أن "التعداد كشف عن اكبر معمرة وهي سيدة من محافظة النجف تولد 1887".

وكان شهد يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم العراق، وقامت الحكومة العراقية بفرض حظر للتجوال خلال هذين اليومين.