إنقاذ شخص حاول الانتحار جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، بإنقاذ شخص حاول الانتحار في الزعفرانية جنوب شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، "وردت معلومات بوجود شخص يروم رمي نفسه من اعلى للمشاة ضمن منطقة الزعفرانية".

وأضاف "تم توجيه قوة الى المكان وبعد اتباع كل الوسائل لمنعه من الانتحار الا انه رفض وتمت مباغتته والامساك به".