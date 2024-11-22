ولدت بانتهاء حكم والي بغداد تقي الدين باشا.. التعداد يكشف عن معمرات لأكثر من قرن

نيوز – محلي

إجراءات تنفيذ التعداد السكاني التي بدأت منذ عدة اشهر وتركزت خلال اليومين الماضيين، اظهر ان هناك الكثير من الذي واكبوا حقبا من تاريخ القديم ومازالوا على قيد الحياة.

وكشفت عمليات التعداد عن المعمرات في النجف والتي ولدت وفقا لبطاقتها الشخصية عام 1887 أي انها اقدم من تأسيس العراقية، حيث ان ولادتها كانت في السنة التي جف فيها بحر النجف وانتهاء حكم الوالي العثماني على اتق الدين باشا وتسلم الحكم مصطفى عاصم باشا، ليكون عمر هذه المعمرة منذ ولدتها وحتى 137 عاماً.

كما أظهر التعداد أيضا معمرة أخرى بمواليد 1900 أي بعمر 124 عاما في محافظة واسط.

فيما اكد أحد أعضاء فريق التعداد السكاني ان "النظام الذي يعتمد عليه التعداد لم يتقبل مواليد المعمرة وهو عام 1900، الا ان دائرة الإحصاء وبعد الاتصال بها، سرعان ما تمكنت من حل هذه المشكلة وإضافة مواليدها".