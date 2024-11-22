"تجربة تغير الحياة".. لماذا يتضاعف الطلب على زيارة العراق من الاوربيين والامريكيين؟

ويقول منظمو الرحلات السياحية الدوليون إنهم يشهدون ارتفاعًا حادًا في الطلب على العراق، حيث يقول روبرت كايل، مدير الرحلات في شركة لوبين ترافيل البريطانية، ان شهدت زيادة ملحوظة للغاية في الطلب على السفر إلى العراق، خاصة في الفيدرالي، إلى أماكن مثل وبابل والموصل، كل عام يتضاعف الطلب، قبل عامين قمنا برحلة واحدة، وفي العام الماضي قمنا برحلتين وفي هذا العام قمنا بأربع رحلات".وأضاف ان "إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها جزء رئيسي من عمل منظمي الرحلات السياحية، وتتواصل مع شبكة من جهات الاتصال المحلية ومستشاري في التي يزورونها، وتجهز طرق الإخلاء المحتملة - عن طريق البر أو الجو - مسبقًا، وتراقب المواقف الأمنية المستمرة أثناء الرحلات السياحية".قد يبدو وجهة غير محتملة للرحلات المخصصة للنساء فقط، لكن جانيت نيوينهام، صانعة محتوى ورائدة أعمال من ايرلندا، تقول عكس ذلك، زارت نيوينهام لأول مرة في أغسطس 2021 وكانت لم تتخيل أبدًا أن يصبح أحد وجهات السفر المفضلة لديها، لقد أحبته كثيرًا لدرجة أنها تدير الآن جولات مخصصة للنساء فقط هناك من خلال شركتها.قامت جانيت نيونهام باصطحاب مجموعة نسائية بالكامل إلى في عام 2021، في البداية شعرت بالتوتر بعد تجاربها غير الإيجابية كمسافرة في بعض البلدان، ولكن فوجئت عندما وجدت نفسها في مهرجان موسيقي مع طلاب جامعيين في يومها الأول في بغداد، وقالت وهي تردد نفس التجربة التي عاشتها دريسكيل: "لم يكن مختلفًا أكثر من ذلك، لقد كان الأمر سرياليًا تمامًا، حتى أننا انتهينا إلى متنزه ترفيهي، حيث كنا نركب سيارات التصادم، وكان الجميع يضحكون، كان علي أن أقرص نفسي لأذكر نفسي أنني ما زلت في بغداد!"وأضافت: "شعرنا وكأننا أول مجموعة سياحية نسائية على الإطلاق تسافر إلى العراق، وقد أحدثنا ضجة كبيرة، لم تكن الرحلة خالية من التحديات، ففي كربلاء، إحدى أقدس المدن لدى المسلمين الشيعة، كان لزاماً على النساء تغطية أجسادهن من الرأس إلى القدمين (باستثناء الوجه)، وكان على نيوينهام أن تذكر المجموعة بأنه من المحظور وضع أحمر الشفاه أو طلاء الأظافر في الأضرحة المقدسة".وتابعت: "لكن بصراحة، لا أعتقد أن السفر مع مجموعة من النساء أكثر خطورة من السفر مع مجموعة من الرجال الأجانب، في كلتا الحالتين، سوف تجذبين الكثير من الاهتمام، بصفتي امرأة شقراء طويلة القامة، أشعر وكأنني بارزة، لكن هذا يعني أن الناس يطلبون مئات الصور الشخصية".وتشير الى ان "العراق اصبح الآن واحدة من جولاتها الأكثر طلبًا، حيث إنها وجهة يعود إليها الناس وهم يشعرون وكأنهم خاضوا تجربة غيرت حياتهم، وفي كل عام يتزايد عدد الأشخاص الذين يطلبون السفر معنا إلى ـ ويبدو أن الطلب يتزايد على الرغم من الأحداث المدمرة الحالية في الشرق الأوسط وفلسطين".