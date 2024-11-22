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"ليس موقعا إباحيا".. سخرية من قرار وزيرة الاتصالات بإغلاق "آي إم دي بي"
محليات
2024-11-22 | 06:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
4,949 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
ضجت
مواقع
التواصل الاجتماعي في
العراق
خلال الساعات الماضية، بالأنباء التي تحدثت عن إغلاق موقع تقييم الأفلام الشهير "آي إم دي بي" من قبل وزيرة الاتصالات العراقية
هيام
الياسري
.
وبحسب حديث المدونين - رصدتهم
السومرية
نيوز - فان وزيرة الاتصالات قررت إغلاق موقع تقييم الأفلام الشهير "آي إم دي بي" باعتباره أحد المواقع الإباحية.
وقال المدون رسلي
المالكي
في تدوينة على
فيسبوك
تابعتها
السومرية
نيوز، "عيني
هيام
الياسري
ترا هذا موقع تقييم افلام ومسلسلات مو موقع ابببا . حي!!!! انتي مو كلما شفتي لوغو اصفر عبالج هو هذا ورحتي سديتيه!!".
ماذا تعرف عن " آي إم دي بي IMDb"؟
قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت وتُعرف اختصارًا بـ آي إم دي بي (بالإنجليزية: IMDb) هي قاعدة بيانات عبر الإنترنت للمعلومات المتعلقة بالأفلام والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو المنزلية وألعاب الفيديو والمحتوى المتدفق عبر الإنترنت - بما في ذلك الممثلون وطاقم الإنتاج والسير الذاتية الشخصية وملخصات الحبكة، التقييمات وآراء المعجبين وكذا المراجعات النقدية.
كان موقع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت في الأصل موقع ويب يُديره المعجبون إلى أن سيطرت عليهِ شركة آي إم دي بي دوت كوم إنكوايرر (بالإنجليزية: IMDb.com، Inc) وهي شركةٌ تابعةٌ لشركة أمازون.
بدأ الموقع كقاعدة بيانات أفلام على مجموعة يوزنت (بالإنجليزية: Usenet) على المسار ريك دوت آرتس دوت موفيز (بالإنجليزية: rec.arts.movies) في عام 1990 وانتقلَ إلى الويب في عام 1993.
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سخرية من قرار وزيرة الاتصالات بإغلاق "آي إم دي بي"
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