رسائل تهديد أميركية - إسرائيلية إلى العراق.. كيف ردت فصائل المقاومة؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
01:00 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رفع حظر التجوال الخاص بالتعداد داخل بغداد والمحافظات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507214-638678722391047641.jpg
رسائل تهديد أميركية - إسرائيلية إلى العراق.. كيف ردت فصائل المقاومة؟
محليات
2024-11-22 | 06:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,182 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
قالت صحيفة الاخبار اللبنانية، اليوم الجمعة، ان فصائل المقاومة العراقية أعلنت حالة التأهب القصوى والاستعداد التام للتصدي لأي هجوم على البلاد من قبل الكيان الإسرائيلي، وذلك بعد تهديد الأخير بتدمير البنى التحتية للعراق، واغتيال قيادات مؤثّرة في صفوف المقاومة.
وجاء هذا فيما كشف مصدر في حكومة
بغداد
أن واشنطن أبلغت رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بشأن تخطيط تل أبيب لقصف البلاد، إذا لم يضغط السوداني على الفصائل المسلحة لوقف عملياتها ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة.
وقال المصدر، إن "مسؤولين أميركيين جددوا تحذيراتهم لرئيس الحكومة حول نية إسرائيل قصف العراق، في ظل استمرار الفصائل في إطلاق الصواريخ، لكن المقاومة رفضت الالتزام بأي هدنة أو وقف للعمليات، إلا إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار في غزة ولبنان"، بحسب الصحيفة.
وأشار
المصدر
الحكومي إلى أن "الأجهزة الأمنية العراقية التي تعمل بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي المكلّفة بحماية الأجواء العراقية من أي خطر أو تهديد، تحدّثت مع غالبية دول التحالف لصد أي اعتداء، لكن الأخيرة اعتذرت لأسباب تتعلق بقناعاتها الداعمة لإسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة".
وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد حمّل، في بيان، الحكومة العراقية مسؤولية هجمات الفصائل على إسرائيل. كما قدّم الكيان الاسرائيلي شكوى إلى مجلس
الأمن
طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الفصائل العراقية ضد إسرائيل.
وعقب ذلك، اعتبر السوداني أن الشكوى ذريعة وحجة للاعتداء على
العراق
.
وفي هذا السياق، يقول المستشار السياسي للسوداني، فادي الشمّري، في تصريحات صحافية، إن "حكومة الكيان تحاول إيجاد مبرّرات لفتح جبهات جديدة. ولهذا تهدّد العراق"، مجدداً "رفض أن يجر أي طرف داخلي أو خارجي
العراق
نحو الحرب".
ويشير إلى أن "هناك تقارير استخباراتية تؤكد أن الكثير من العمليات المعلنة في استهداف الكيان، تنطلق من خارج الأراضي العراقية وليس من
العراق
كما يدعي الكيان".
ويرى الشمري أن "الولايات المتحدة بصفتها شريكاً للعراق، مطالبة باتخاذ إجراءات لمنع وردع أي محاولات خارجيّة للمس بالأمن الداخلي العراقي"، منوهاً إلى أن "السوداني وجّه الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها بالانتشار الواسع على الحدود الغربية، وكذلك حماية
العراق
من أي اعتداء خارجي، ورصد ومتابعة وملاحقة أي جهة تحاول خرق
الأمن
العراقي
والقيام بعمليات عسكرية خلافاً لتوجه الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية".
ومن جهته، يؤكد عضو الهيئة السياسية لحركة عصائب أهل الحق، سلام الجزائري، أن "فصائل المقاومة في حالة استعداد وتأهب ضد أي اعتداء يطاول العراق"، مضيفاً، أن "المقاومة جاهزة، وسوف ترد بقوة على الصهاينة، وأن المصالح الأميركية ليست ببعيدة عن ضربات المقاومة".
ويتابع أن "العراق شعباً وحكومة ومقاومة ضد الكيان الصهيوني، وسيكون من الضروري أن نكون في جهوزية قصوى للدفاع عن أمن البلاد والرد على العدو"، مطالباً الحكومة بأن "تكون لها ردود فعل ديبلوماسية عبر وزارة الخارجية، وإرسال رسائل قوية إلى مجلس
الأمن
والدول المؤثّرة في الأمم المتحدة، وكذلك إرسال رسائل واضحة إلى الأميركيين بأن تهديد الصهاينة يؤدي إلى الإضرار بالمصالح بين أميركا والعراق".
ويحذّر من أن "توجيه ضربات ضد
العراق
يعني دخول المنطقة في حرب واسعة ستكون نتائجها وخيمة على الجميع"، بحسب ما نقلت صحيفة الاخبار.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
هل يمتلك العراق نظام دفاع جوي ورادارات.. البنداوي يوضح التفاصيل عبر السومرية
02:48 | 2024-11-21
مناطق عراقية ترصد طيرانا مسيرا.. وواشنطن تبلغ بغداد "باستنفاد" ضغطها على الكيان
01:00 | 2024-11-21
مستشار ترامب لـ السومرية: نفوذ ايران سيتقلص في الشرق الاوسط
14:18 | 2024-11-18
عضو بالاطار التنسيقي: العراق لم يتدخل رسميا في اسناد جبهة غزة
15:23 | 2024-11-02
رسائل تهديد أميركية - إسرائيلية إلى العراق
فصائل المقاومة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
أمن
37.35%
13:28 | 2024-11-21
قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد
13:28 | 2024-11-21
ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟
رياضة
27.27%
02:15 | 2024-11-21
ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟
02:15 | 2024-11-21
بالأرقام.. نسب التعداد السكاني في عموم العراق
محليات
17.73%
15:41 | 2024-11-21
بالأرقام.. نسب التعداد السكاني في عموم العراق
15:41 | 2024-11-21
التعداد يكشف عن أكبر "معمرة" في العراق.. عمرها 119 عاما
محليات
17.65%
14:51 | 2024-11-20
التعداد يكشف عن أكبر "معمرة" في العراق.. عمرها 119 عاما
14:51 | 2024-11-20
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
الأكثر مشاهدة
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
Celebrity
اللاعب العراقي نواف فلاح - الحلقة ٣٢ | season 3
14:30 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
العراق في دقيقة
21-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
Morning Live
الاتكالية مرض يقتل طموح الشباب - حلقة ١٦٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
ناس وناس
ساحة الاندلس بغداد - الحلقة ١٥٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-21
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
اخترنا لك
اعتقال معتدِ على موظف كهرباء في بابل
10:39 | 2024-11-22
تأكيداً لما نشرته السومرية.. الداخلية: سيتم رفع الحظر بين المحافظات الليلة
10:01 | 2024-11-22
هل سيتم رفع الحظر بين المحافظات الليلة؟
08:40 | 2024-11-22
طقس العراق.. منخفض جوي وامطار وغبار بدءاً من الاحد
07:50 | 2024-11-22
بالأرقام.. أعداد اللاجئين الأجانب المسجلين بالتعداد السكاني في كردستان
06:55 | 2024-11-22
"ليس موقعا إباحيا".. سخرية من قرار وزيرة الاتصالات بإغلاق "آي إم دي بي"
06:05 | 2024-11-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.