بالأرقام.. أعداد اللاجئين الأجانب المسجلين بالتعداد السكاني في كردستان

وقالت مديرية احصاء في تصريح خاص لـ نيوز، ان "أعداد اللاجئين الأجانب الذي تم تسجيلهم بالتعداد السكاني في إقليم كالتالي:سوريا: 263,099تركيا: 8,886ايران: 8,074فلسطين: 941الاخرى: 1,150المجموع: 282,150وأضافت ان "إحصائية أعداد النازحين من الأسر والأفراد الذي تم تسجيلهم بالتعداد السكاني في إقليم كردستان:عدد الأُسر :داخل المخيم: 30,600خارج المخيم: 87,523المجموع: 118,123عدد الأفرادداخل المخيم: 153,000خارج المخيم: 525,138المجموع: 678,138