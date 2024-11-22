هل سيتم رفع الحظر بين المحافظات الليلة؟

وقال لـ نيوز، انه "سيتم رفع حظر التجوال والتنقل بين المحافظات الساعة 12 من هذه الليلة".يذكر ان حظر التجوال رفع يوم أمس فقط داخل المحافظات وبقي بينها لغرض اكمال كل تفاصيل التعداد السكاني.وقبل يومين تم انطلاق عملية التعداد السكاني في جميع محافظات بخطوة لم تفعل منذ 1997 وتم من خلالها تطبيق حظر التجوال الشامل في جميع انحاء .