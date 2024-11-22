تأكيداً لما نشرته السومرية.. الداخلية: سيتم رفع الحظر بين المحافظات الليلة

وقال ميري في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد السكاني بين المحافظات اعتبارا من الساعة 12 من هذه 23/22 تشرين الثاني".وأشار الى ان "القرار جاء نتيجة لاكتمال انجاز خطة التعداد السكاني".يذكر ان حظر التجوال رفع يوم أمس فقط داخل المحافظات وبقي بينها لغرض اكمال كل تفاصيل التعداد السكاني.وقبل يومين تم انطلاق عملية التعداد السكاني في جميع محافظات بخطوة لم تفعل منذ 1997 وتم من خلالها تطبيق حظر التجوال الشامل في جميع انحاء .