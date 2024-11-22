اعتقال معتدِ على موظف كهرباء في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "في عملية أمنية نوعية نفذت بمهارة عالية وبسرعة قياسية، وبمتابعة شخصية من قبل شرطة محافظة بابل اللواء علي كامل الحسناوي، تمكنت قوة من فصيل طوارئ قسم شرطة ناحية الحمزة الغربي، بالتعاون مع مركز شرطة بيرمانة، من القبض على شخص قام بالاعتداء على موظف دائرة الكهرباء أثناء قيامه بواجبه في قراءة عدادات الكهرباء في إحدى المناطق الجنوبية بالمحافظة".وأوضحت، انه "تمكنت قواتها الأمنية، وبعد تلقيها البلاغ، من تحديد هوية المعتدي وتحديد مكان تواجده بدقة متناهية، وبناءً على ذلك، تم استحصال الموافقات القضائية اللازمة لمداهمة منزله والقبض عليه، وذلك في عملية خاطفة لم تتجاوز ساعات قليلة".