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شاحنات كبيرة مغلقة وتحركات مريبة.. ماذا يحصل على جبل سنجار؟

محليات

2024-11-23 | 01:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شاحنات كبيرة مغلقة وتحركات مريبة.. ماذا يحصل على جبل سنجار؟
5,496 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
يحتل جبل سنجار موقعا استراتيجيا مهما يطل على الحدود العراقية السورية، ويمتد لمسافة تبلغ أكثر من 73 كيلومترا، تبدأ من الجهة الشمالية الغربية إلى الجنوبية الشرقية من قضاء سنجار.

والجبل، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 1400 مترا، يحتضن العشرات من القرى والمزارع والحقول. كما تنتشر على قمته مواقع عسكرية استغلتها فصائل مسلحة منذ عام 2017، بالإضافة إلى وجود مواقع ومقرات وحدات مقاومة سنجار "اليبشة"، أحد اجنحة حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.
 
وذكر مواطنين من الأهالي هناك ان "المنطقة تشهد نشاطا متصاعدا للفصائل المسلحة"، لافتا الى انهم "شاهدوا خلال الأسابيع الماضية وصول العديد من الشاحنات المغلقة الكبيرة إلى مقرات الفصائل المسلحة في أطراف الجبل ليلا وسط حراسة مشددة".
 
 
فيما أكد عدد من الضباط أن طالمعلومات التي حصلوا عليها من الجبل عبر علاقاتهم مع مسلحي الفصائل، كشفت أن الشاحنات كانت محملة بصواريخ وطائرات مسيرة متطورة إيرانية الصنع، وزعت ما بين مقرات الفصائل في أطراف الجبل وقمته استعدادا لاستخدامها في شن هجمات مستقبلية على المصالح الأميركية في سوريا وعلى إسرائيل".
 
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قال، في بيان الأربعاء، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة".
 
وأشار رسول إلى أن السوداني وجه بتعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال.
 
وأكد استمرار الحكومة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإجراءات الأمنية أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، لكنه لم يكشف عن مكان ضبط الأسلحة المعدة للإطلاق.

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