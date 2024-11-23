المرور العامة تصدر تحذيرا عاجلا للسائقين

نيوز – محلي

أصدرت العامة، اليوم السبت، تنويها تحذر فيه السائقين من يومي غد الاحد وبعد غد الاثنين.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "استناداً إلى تقرير العامة للأنواء والرصد الزلزالي التي تحذر من تدني الرؤية يومي غد الاحد والاثنين المقبل في غرب ووسط البلاد بسبب تشكل الغبار في الجو، نوجه نصائح للسائقين أثناء القيادة في أجواء الغبار وتدني الرؤية وهي:

1-خفض السرعة:

القيادة ببطء تمنحك وقتًا للتفاعل مع أي طارئ.

2-استخدام الأنوار المنخفضة:

تجنب استخدام الضوء العالي لأنه ينعكس على الغبار ويقلل من الرؤية.

3-الحفاظ على مسافة أمان كافية:

اترك مسافة إضافية بين مركبتك والمركبة التي أمامك.

4-تجنب الاجتياز:

التزم بمسارك ولا تحاول الاجتياز في ظروف الرؤية المنخفضة.

5-إغلاق النوافذ:

لتجنب دخول الغبار إلى السيارة واستخدام نظام التهوية الداخلي.

6- الالتزام بإرشادات المرور:

اتبع تعليمات رجال المرور وأي إشارات تحذيرية على الطريق.

7- التوقف الآمن عند الضرورة:

إذا كانت الرؤية معدومة توقف في مكان آمن بعيدًا عن حركة السير وشغّل أضواء التحذير.

ودعت المديرية الى "الالتزام بالارشادات المرورية للوقاية من حصول حوادث".