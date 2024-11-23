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انتشار امراض جلدية بين تلاميذ المدارس العراقية.. ما حقيقة ذلك؟

محليات

2024-11-23 | 02:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
انتشار امراض جلدية بين تلاميذ المدارس العراقية.. ما حقيقة ذلك؟
3,717 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، حقيقة انتشار امراض جلدية بين تلاميذ المدارس العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "هناك تهويلا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار مرض جلدي خطير يصيب فروة الرأس بين تلاميذ المدارس"، مبينا ان "هذا الموضوع لا صحة له".
 
وأضاف ان "الفطريات وغيرها من الإصابات الجلدية من الممكن أن تصيب أي شخص بنسب متفاوتة، ومن ضمنها فروة الرأس، وهي من الأمراض الشائعة بين الأطفال، ومن الممكن أن يتعرض ولو مرة واحدة إلى مثل هذه العدوى البسيطة، ويمكن تشخيصها وعلاجها بسهولة من خلال علاجات بسيطة وغير مكلفة، فضلاً عن الالتزام بتوصيات معينة".
 
وتابع ان "هناك حالات نادرة تتطلب تداخلات طبية، لكنها تبقى اصابات محدودة جداً ومسيطر عليها"، مشيراً الى أنه "تم رصد مثل هذه الحالات المحدودة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها والوقاية منها".
 
وأكد أنه "لا صحة لما يثار من تهويل في بعض منصات التواصل الاجتماعي"، مشددا "على ضرورة الالتزام بتلقي المعلومات من الجهات المختصة والمعنية وعدم المسارعة الى مشاركة معلومات غير دقيقة".

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