السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في البلاد

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "السوداني افتتح (عبر دائرة تلفزيونية) 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات، الى ان " المدارس تم تنفيذها عن طريق الاتفاقية الإطارية الصينية".