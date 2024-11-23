ما هو مصير القادمين من خارج بغداد للتسجيل ضمن التعداد السكاني للعاصمة؟

نيوز – محلي

كشفت التخطيط والخدمة الاستراتيجي النيابية، اليوم السبت، عن مصير القادمين من خارج للتسجيل ضمن التعداد السكاني للعاصمة.

وقال النائب لرئيس اللجنة محمد البلداوي لـ نيوز، ان "استمارة التعداد السكاني تتضمن فيها أماكن السكن الحالية والقديمة وتذكر فيها تفاصيل أسباب المجيء للسكن الحالي"، مبينا ان "القادمين من غير محافظة للتسجيل بالتعداد السكاني في او محافظة أخرى سيكون دون جدوى، كون ان التعداد في مرحلة السكن وتليها مراحل أخرى".

وأضاف ان "هناك مرحلة البيانات التنموية المتعلقة بالسؤال عن الوظيفة والامراض التي يعاني منها والتحصيل الدراسي والمكان الذي يسكن به اجار ام ملك"، لافتا الى ان "المرحلة الحالية هي مرحلة سجل الاسرة فقط".

واكد ان "المعلومات ستتم مراجعتها وتدقيقها وهناك اجراءات ستتخذ للتأكد من صحة البيانات مع المعلومات"، لافتا الى ان "البطاقات الموحدة تبين المكان الحقيقي لسكن المواطن عبر الاعتماد على الدائرة الصادرة منها تلك البطاقة".

وذكر ان "هناك إجراءات ستتخذ ونتابع الإجراءات مع الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن جميع الإجراءات"، موضحا ان "المرحلة القادمة ستكون تفصيلية التي توضح انه كل شخص اين سكنه ومحافظته".

وبين ان "التعداد السكاني ليس لأغراض سياسية"، موضحا انه "لا يمكن لاي شخص التسجيل في مكانين بالتعداد السكاني".