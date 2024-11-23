ضبط المئات من البطاقات المصرفية معدة للتهريب في محافظتين

أعلنت قيادة قوات الحدود، السبت، عن ضبط 387 بطاقة مصرفية معدة للتهريب في مدينتي والبصرة.

وقالت القيادة في بيان، "استمراراً لجهود قيادة قوات الحدود في إحباط محاولات تهريب العملة، ضبطت مفارز مركز شرطة مطار الدولي، متهماً بحوزته (87) بطاقة مصرفية مختلفة الانواع معدة للتهريب".

وأضاف البيان "كما ضبطت مفارز مركز شرطة الشيب ضمن مديرية شرطة المنطقة الرابعة متهم بحوزته (300) بطاقة معدة للتهريب"، الى "تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".