الديوانية.. اعتقال تاجر مخدرات اطلق النار على طفلة

وقال إعلام شرطة في بيان، "بإشراف مباشر من قبل شرطة محافظة نجاح سلطان، تمكنت القوات الأمنية في بأمرة مدير قسم شرطة البلدة من اعتقال أحد الأشخاص المتاجرين بالمخدرات بعد قيامه على طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر".

وأضاف "وجد بحوزته لحظة القبض عليه مادة الكريستال المخدرة ومسدس نوع كولومبي فضلا عن أدوات تستخدم للتعاطي".