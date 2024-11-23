اعتقال متهمين بزعزعة أمن "المحرمات النفطية" في البصرة

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، السبت، عن اعتقال متهمين اثنين بزعزعة أمن "المحرمات النفطية" في .

وقالت المديرية في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات (ظافر نظمي جمال) اعتقلت مفارز شرطة الطاقة الثامن في محافظة متهمين (2) حاولوا زعزعة أمن المحرمات النفطية عبر فتح الساتر الترابي الخاص بالانابيب الناقلة للنفط تمهيداً لإنشاء طريق غير رسمي وضبط العجلة التي يستقلونها".

وأضاف البيان "تم تسليمهم إلى أحد مراكز شرطة النفط في أعلاه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".