الكتلة القطبية تبدأ التوغل في العراق.. أمطار وبرد وثلوج خلال ساعات

وبحسب خرائط الطقس فإن الباردة توغلت في العراق، وستتحول الاجواء و بشكل تدريجي إلى غائمة ثم باردة ثم ممطرة ثم اجواء شديدة البرودة خلال الـ 5 ايام القادمة، ويكون يوم غد الاثنين باردا ممطرا.ومن المتوقع ان تبدأ موجة الامطار الغزيرة الرعدية مع حلول مساء اليوم الاحد، لضرب مدن والشرق وكذلك شمال البلاد، حيث تبدأ سحب بالتكون بعد ظهر اليوم على مناطق جنوب البلاد يرافقها زخات مطر رعدية تغزر أحياناً خصوصاً المدن القريبة من الشريط الحدودي مع في وشرق السماوة والناصرية وكذلك العمارة، وبعد المساء تمتد لجنوب واسط وشمال الديوانية.بالمقابل، تشهد مدن الوسط بما فيها والفلوجة والكربلاء و بابل غرب البلاد بما فيها الرطبة وطريبيل وهيت طقسا غائما جزئيا ولا وجود للامطار، لكن بعد ساعات المساء تمتد السحب الماطرة على مدن الشمال بما فيها السليمانية دهوك اربيل وشمال كركوك وتكون الامطار ذات الطابع الديمي المستمر كما تتساقط الثلوج على المدن الجبلية.ومن المتوقع ان تشكل الجبهة الهوائية الباردة فوارق حرارية كبيرة ستؤدي الى تكون عاصفة ترابية شديدة تضرب غرب البلاد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الافقية لاقل من 1000 متر مما ينصح بعدم السفر ليلا وخصوصا الطرق الخارجية ، فيما تكون بوادر الانخفاض الكبير في درجات الحرارة مساء اليوم ويزداد الاثنين والثلاثاء .