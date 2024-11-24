نبأ سار يخص تربية الرصافة الأولى

وقال مدير تربية الأولى الدكتور القيسي إن عدد المعينين ضمن درجات العقود المخصصة لتربية الأولى يبلغ 2500 عقد.ولفت إلى التخصصات كالفيزياء والكيمياء والرياضيات والإنكليزي وغيرها، إلى جانب موظفي الخدمة والحراس للمدارس، التي تحتاج إلى هذه الدرجات.وأوضح القيسي أنه سيتم بعد إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمتعاقدين، توزيعهم بين المدارس بحسب حاجة كل منها والنقاط الخاصة لكل متقدم لمنافسة أقرانه، لأن النقاط تتوزع على أساس الحالة الاجتماعية والتحصيل الدراسي والمعدل وسنوات التخرج، إلى جانب وجود امتيازات لأبناء التدريسيين.وبين أن الأسبوع الحالي سيتم استلام الأوامر الإدارية من الخاصة بالمتعينين الجدد (العقود) لسد الشواغر في المدارس.